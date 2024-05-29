ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні створили робот "Лють". Розробники показали, як він штурмує позиції РФ

Україна, Середа 29 травня 2024 14:44
UA EN RU
В Україні створили робот "Лють". Розробники показали, як він штурмує позиції РФ Фото: робот "Лють" (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні розробили робот "Лють". Його можна використовувати не лише під час атак та штурмів позицій окупантів. Але й як мобільну вогневу точку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Робот "Лють" атакує позиції росіян і прикриває наших захисників при штурмі. Військовим сподобалось, що ним легко управляти, та відзначили високий рівень радіо- й відеозвʼязку робота, а також його гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, його можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.

Використання роботів в Україні

Використання роботів - не вновинку для України. Так, роботів часто залучають до гасіння пожеж.

Наприклад, у березні 2024 року рятувальники теж задіяли спеціального робота Magurus Wolf R1 для гасіння пожежі.

Наприкінці квітня робот допомагав гасити пожежу після удару росіян по агропромисловому терміналу. Обидва випадки були зафіксовані на в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи