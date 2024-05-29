В Україні створили робот "Лють". Розробники показали, як він штурмує позиції РФ

В Україні розробили робот "Лють". Його можна використовувати не лише під час атак та штурмів позицій окупантів. Але й як мобільну вогневу точку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Робот "Лють" атакує позиції росіян і прикриває наших захисників при штурмі. Військовим сподобалось, що ним легко управляти, та відзначили високий рівень радіо- й відеозвʼязку робота, а також його гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, його можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.

Використання роботів в Україні

Використання роботів - не вновинку для України. Так, роботів часто залучають до гасіння пожеж.

Наприклад, у березні 2024 року рятувальники теж задіяли спеціального робота Magurus Wolf R1 для гасіння пожежі.

Наприкінці квітня робот допомагав гасити пожежу після удару росіян по агропромисловому терміналу. Обидва випадки були зафіксовані на в Одеській області.