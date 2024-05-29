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В Украине создали робот "Лють". Разработчики показали, как он штурмует позиции РФ

Украина, Среда 29 мая 2024 14:44
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В Украине создали робот "Лють". Разработчики показали, как он штурмует позиции РФ Фото: робот "Лють" (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разработали робот "Лють". Его можно использовать не только во время атак и штурмов позиций оккупантов. Но и как мобильную огневую точку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Робот "Лють" атакует позиции россиян и прикрывает наших защитников при штурме. Военным понравилось, что им легко управлять, и отметили высокий уровень радио- и видеосвязи работа, а также его хороший прицел и ведение автоматического огня и днем, и ночью", - говорится в сообщении.

В частности, его можно использовать в обороне в качестве мобильной огневой точки, которая может перемещаться по позиции, вести огонь с нескольких позиций или быть как наблюдательный пункт.

Использование роботов в Украине

Использование роботов - не вновинку для Украины. Так, роботов часто привлекают для тушения пожаров.

Например, в марте 2024 года спасатели задействовали специального робота Magurus Wolf R1 для тушения пожара.

В конце апреля робот помагал тушить пожар после удара россиян по агропромышленному терминалу. Оба случая были зафиксированы в Одесской области.

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