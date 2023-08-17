В Україні створили робочу групу по одному з пунктів формули миру

В Україні розпочала діяльність робоча група, яка займеться реалізацією пункту формули миру про недопуск ескалації війни та повторення агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Twitter .

"Провели установче засідання робочої групи, яка працюватиме над реалізацією дев'ятого пункту формули миру - "Недопущення ескалації війни та повторення агресії", - написав Єрмак.

За його словами, у засіданні взяли участь посли та уповноважені представники країн G7 та майже всіх країн, які вже встигли приєднатися до Загальної декларації про підтримку України щодо надання гарантій безпеки.

Формула миру

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив формулу миру ще минулого року. Вона складається з 10 пунктів та направлена на врегулювання війни Росії проти України.

Наразі дипломати нашої країни намагаються переконати якнайбільшу кількість держав підтримати таку ініціативу.

При цьому восени Україна хоче провести Глобальний саміт миру, на якому лідери низки країн обговорять формулу миру.