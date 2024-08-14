В Україні створили нового робота для фронту, який завдяки ШІ підстрелить ворогів у русі

Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Особливості модуля:

оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням

дистанційне керування, в тому числі через інтернет

модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель

бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.

Варто зауважити, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також зробив заяву щодо застосування бойових роботів на фронті.

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