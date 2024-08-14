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В Україні створили нового робота для фронту, який завдяки ШІ підстрелить ворогів у русі

Ілюстративне фото: в Україні створили бойовий модуль "Хижак" (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Наталія Кава

В Україні було створено бойовий модуль "Хижак", який має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонний кластер Brave1 у Facebook.

Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Особливості модуля:

  • оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням
  • дистанційне керування, в тому числі через інтернет
  • модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель
  • бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.

Варто зауважити, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також зробив заяву щодо застосування бойових роботів на фронті.

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