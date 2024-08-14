В Украине создали нового робота для фронта, который благодаря ИИ подстрелит врагов в движении

В Украине был создан боевой модуль "Хищник", который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонный кластер Brave1 в Facebook.
Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.
Особенности модуля:
Следует заметить, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах, как автономных, так и управляемых. "Хищник" также может работать как стационарная турель.
Ранее РБК-Украина сообщало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сделал заявление о применении боевых роботов на фронте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.