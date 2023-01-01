В Україні створили мережу банків на випадок блекауту: які послуги будуть доступні

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета - надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них - це відділення системно важливих банків).

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій веб- сторінці Національного банку, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання.

Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням POWER BANKING на вході. Цей знак свідчитиме, що відділення спеціально обладнане та працюватиме під час тривалої відсутності електроенергії.