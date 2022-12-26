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Мережа чергових відділень банків буде збільшена: як вони працюють

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 09:42
Мережа чергових відділень банків буде збільшена: як вони працюють Фото: ПриватБанк збільшить кількість чергових відділень у мережі Power banking (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк планує збільшити удвічі кількість чергових відділень у спільній банківській мережі Power banking, яка буде обслуговувати українців за умов довоготривалого відключення електрики. Зараз працюють 150 чергових відділень банку із понад 1000 відділень мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Як зазначили в прес-службі, скористатися послугами Power banking зможуть клієнти всіх українських банків.

Ця мережа створена за ініціативи НБУ і об’єднує всі системно важливі банки. Вона складається з 1000 відділень по всій Україні, які завдяки посиленому технічному оснащенню, гарантовано працюватимуть за умов тривалої відсутності світла та зв’язку.

Тут можна зняти готівку, переказати кошти, оплатити комуналку та інші платежі, сплатити кредит тощо.

Знайти найближче відділення мережі Power banking можна на мапі мережі.

Нагадаємо, Power Banking - це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які будуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

Мережа Power Banking налічує вже понад 1 000 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливі банки, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, найбільші українські банки запровадили так званий "банкоматний національний роумінг", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

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