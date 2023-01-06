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В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме

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Крим, П'ятниця 06 січня 2023 20:12
В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме Фото: урад створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови. Вона буде працювати під керівництвом глави Мінреінтеграції Ірини Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

"Комісію створено на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ", - сказано у повідомленні.

Одним з основних завдань Нацкомісії є збереження кримськотатарської мови, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту. Окрім цього вона має сприяти координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

При цьому Верещук відзначила, що кримськотатарська є мовою одного з корінних народів України, котрий зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму.

"Утворена сьогодні комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу. Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам’ять", - сказала віцепрем'єр-міністр.

Нагадаємо, з початку оголошення злочинної мобілізації Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.

Також центр національного спротиву зазначає, що кримчани відмовляються від мобілізації до армії РФ, хоча росіяни й намагаються мотивувати місцевих жителів. Зокрема, обіцяють тим, хто піде воювати проти України, земельну ділянку в Криму.

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