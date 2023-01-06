В Украине создали комиссию по защите крымскотатарского языка: как она будет работать

Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка. Она будет работать под руководством главы Минреинтеграции Ирины Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

"Комиссия создана во исполнение Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Этот консультативно-совещательный орган будет функционировать в составе представителей привлеченных государственных органов, а также Меджлиса крымскотатарского народа и языковедов по научным и образовательным учреждениям", - говорится в сообщении.

Одной из основных задач Нацкомиссии является сохранение крымскотатарского языка, отнесенного ЮНЕСКО к числу нуждающихся в защите языков. Кроме этого, она должна способствовать координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам институционального, организационного и информационного обеспечения функционирования крымскотатарского языка.

При этом Верещук отметила, что крымскотатарский является языком одного из коренных народов Украины, испытывающего притеснения и репрессии во временно оккупированном Крыму.

"Образованная сегодня комиссия призвана способствовать сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти крымскотатарского народа. Вместе с учеными должны популяризировать этот язык среди молодежи, поднимать его престиж. Мы должны сохранить нашу общую национальную память", - сказала вице-премьер. ер-министр.