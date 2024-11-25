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В Україні створено майже 1 ГВт резервних генеруючих потужностей, - Асоціація малих міст

Понеділок 25 листопада 2024 15:14
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В Україні створено майже 1 ГВт резервних генеруючих потужностей, - Асоціація малих міст Фото: в Україні створено майже 1 ГВт резервних генеруючих потужностей (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Критична інфраструктура в містах та громадах по максимуму забезпечена резервними джерелами живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації малих міст України.

"Завдяки спільним зусиллям місцевої влади, Міністерство розвитку громад та територій України, а також Міністерство енергетики України, вдалося досягти високого рівня оснащеності критично обʼєктів резервною генерацією на випадок перебоїв з електропостачанням. Станом на 1 листопада, за даними Держенергонагляду, на об’єктах критичної інфраструктури встановлено понад 900 МВт резервних потужностей", - йдеться в повідомленні.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безперебійної роботи об’єктів, які є життєво важливими для функціонування громад у разі перебоїв з електропостачанням.

Окрім цього, тривають роботи зі встановлення та підключення розподіленої газової генерації по всій території країни.

Важливу роль у досягненні цих результатів відіграла підтримка міжнародних фінансових організацій та донорів. Завдяки їх внеску реалізовано численні проєкти, спрямовані на посилення енергетичної безпеки громад.

"Місцева влада готова брати і бере на себе відповідальність. В рамках проєкту "Посилення енергетичної стійкості громад" за підтримки Рада національної безпеки і оборони України у тісній співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством енергетики нам вдалось активізувати підготовку критичної інфраструктури до можливих перебоїв зі світлом та процеси розподіленої генерації", - зазначив голова асоціації Павло Козирєв.

Він також додав, що за результатами цього проєкту в "Супермаркеті Рішень для громад" відбулось 53 зустрічі, в яких взяло участь 378 громад. Ця робота триває і не зупиняється ні на мить.

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