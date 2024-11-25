В Украине создано почти 1 ГВт резервных генерирующих мощностей, - Ассоциация малых городов

Критическая инфраструктура в городах и общинах по максимуму обеспечена резервными источниками питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации малых городов Украины.

"Благодаря совместным усилиям местных властей, Министерству развития общин и территорий Украины, а также Министерству энергетики Украины, удалось достичь высокого уровня оснащенности критически объектов резервной генерацией на случай перебоев с электроснабжением. По состоянию на 1 ноября, по данным Госэнергонадзора, на объектах критической инфраструктуры установлено более 900 МВт резервных мощностей", - говорится в сообщении.

Эти меры направлены на обеспечение бесперебойной работы объектов, жизненно важных для функционирования общин в случае перебоев с электроснабжением.

Кроме того, продолжаются работы по установке и подключению распределенной газовой генерации по всей территории страны.

Важную роль в достижении этих результатов сыграла поддержка международных финансовых организаций и доноров. Благодаря их вкладу реализовано множество проектов, направленных на усиление энергетической безопасности общин.

"Местная власть готова брать и берет на себя ответственность. В рамках проекта "Усиление энергетической устойчивости общин" при поддержке Совета национальной безопасности и обороны Украины в тесном сотрудничестве с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством энергетики нам удалось активизировать подготовку критической инфраструктуры к возможным перебоев со светом и процессы распределенной генерации", - отметил глава ассоциации Павел Козырев.

Он также добавил, что по результатам этого проекта в "Супермаркете Решений для общин" состоялось 53 встречи, в которых приняло участие 378 общин. Эта работа продолжается и не останавливается ни на миг.