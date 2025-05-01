В Україні стартують продажі оновленого Opel Movano: ціни та характеристики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Opel Movano традиційно пропонує дуже просторий салон. Вже у базовій комплектації авто отримало мультимедійну систему з кольоровим 5-дюймовим дисплеєм.

Новий двигун серії MultiJet – це 2,2-літровий турбодизельний двигун потужністю 140 к.с. та крутним моментом у 350 Нм. Він поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Весь крутний момент передається на передню вісь.

Новий Opel Movano з кузовом суцільнометалевий фургон Panel Van пропонується у трьох варіантах довжини (L2-L3-L4) та у двох варіантах висоти (H2-H3), з об’ємом вантажного відсіку від 11,5 до 17 куб м.

Ціни на оновлений комерційний автомобіль Opel Movano з новим мотором починаються з позначки у 1 432 900 гривень. Opel Movano також пропонується з кузовом вантажопасажирський фургон Crew Cab. Він має 6-7-місний пасажирський салон і вантажний відсік об’ємом 10,5 куб м. Ціни вантажопасажирської версії – від 1 674 200 гривень.