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В Україні стартують продажі оновленого Opel Movano: ціни та характеристики

Четвер 01 травня 2025 15:29
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В Україні стартують продажі оновленого Opel Movano: ціни та характеристики Фото: в Україні стартують продажі оновленого Opel Movano (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

В Україні розпочинаються офіційні продажі німецького комерційного автомобіля Opel Movano. Автомобіль отримав новий 2,2-літровий дизельний двигун, а також ряд оновлень систем комфорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Opel Movano традиційно пропонує дуже просторий салон. Вже у базовій комплектації авто отримало мультимедійну систему з кольоровим 5-дюймовим дисплеєм.

Новий двигун серії MultiJet – це 2,2-літровий турбодизельний двигун потужністю 140 к.с. та крутним моментом у 350 Нм. Він поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Весь крутний момент передається на передню вісь.

В Україні стартують продажі оновленого Opel Movano: ціни та характеристики

Новий Opel Movano з кузовом суцільнометалевий фургон Panel Van пропонується у трьох варіантах довжини (L2-L3-L4) та у двох варіантах висоти (H2-H3), з об’ємом вантажного відсіку від 11,5 до 17 куб м.

Ціни на оновлений комерційний автомобіль Opel Movano з новим мотором починаються з позначки у 1 432 900 гривень. Opel Movano також пропонується з кузовом вантажопасажирський фургон Crew Cab. Він має 6-7-місний пасажирський салон і вантажний відсік об’ємом 10,5 куб м. Ціни вантажопасажирської версії – від 1 674 200 гривень.

В Україні стартують продажі оновленого Opel Movano: ціни та характеристики

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