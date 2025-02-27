В Україні стартують продажі нового Volkswagen Passat B9: названі ціни та характеристики

Новий універсал бізнес-класу став першим Volkswagen в Україні, який отримав у своє розпорядження бензиновий двигун 1,5 eTSI у поєднанні із 7-ступінчатою коробкою передач DSG. Також для нього будуть доступні двигуни 2.0 TDI та 2.0 TSI, потужністю 150 к.с. та 204 к.с. відповідно.

На українському ринку німецький автомобіль буде представлений у двох комплектаціях: Business та Elegance. У виконанні "Бізнес" вже присутні такі опції, як адаптивний круїз-контроль, діодна оптика, трьохзонний клімат-контроль, електропривід кришки багажника тощо. Ціни на авто починаються з позначки у 1 669 583 грн.

У версії Elegance також додається матрична оптика, камера кругового огляду, спортивні крісла, підігрів заднього ряду сидінь і лобового скла та ін. Ціни на топовий варіант стартують з відмітки у 1 880 470 грн. Цікаво, що обидві модифікації можна замовити з усіма варіантами силових агрегатів.