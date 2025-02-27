В Украине стартуют продажи нового Volkswagen Passat B9: названы цены и характеристики

Новый универсал бизнес-класса стал первым Volkswagen в Украине, который получил в свое распоряжение бензиновый двигатель 1,5 eTSI в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Также для него будут доступны двигатели 2.0 TDI и 2.0 TSI, мощностью 150 л.с. и 204 л.с. соответственно.

На украинском рынке немецкий автомобиль будет представлен в двух комплектациях: Business и Elegance. В исполнении "Бизнес" уже присутствуют такие опции, как адаптивный круиз-контроль, диодная оптика, трехзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника и тому подобное. Цены на авто начинаются с отметки в 1 669 583 грн.

В версии Elegance также добавляется матричная оптика, камера кругового обзора, спортивные кресла, подогрев заднего ряда сидений и лобового стекла и др. Цены на топовый вариант стартуют с отметки в 1 880 470 грн. Интересно, что обе модификации можно заказать со всеми вариантами силовых агрегатов.