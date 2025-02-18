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В Україні стартують продажі нового Citroen C4: названі ціни та лінійка моторів

Фото: в Україні стартують продажі нового Citroen C4 (прес-служба бренду)
Автор: Константин Широкун

В Україні стартують продажі нового хетчбека Citroen C4. Авто отримало нові LED-фари, які підкреслюються численними горизонтальними світлодіодними лініями-смужками. Також передня частина автомобіля вирізняється новим логотипом овальної форми та решіткою радіатора.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Задня частина кузова відтепер прикрашена великим написом "Citroen" та новими ліхтарями з горизонтальними лініями. Крім того, для автомобіля пропонують також і нові варіанти колісних дисків.

У салоні новинки увагу привертає нова 7-дюймова цифрова панель приладів. Крім того, Citroen С4 отримав змінене кермо з оновленим логотипом та нові сидіння.

В Україні хетчбек буде пропонуватись з бензиново-електричним гібридним силовим агрегатом Hybrid 136: це поєднання 1,2-літрового турбодвигуна, електромотору та роботизованої 6-ступеневої АКПП з подвійним зчепленням. Новий Citroen С4 Hybrid 136 має загальну потужність силової установки у 136 к.с. При цьому, нормативне споживання пального становить лише 4,4 л на 100 км. Також у модельній лінійці авто доступний 1,2-літровий бензиновий турбодвигун PureTech на 130 к.с. у поєднанні з 8-ступеневою АКПП.

Авто запропоноване у двох комплектаціях – You та Max. Ціни на Citroen C4 у початковій версії зі 130-сильним мотором починаються від 1 020 485 гривень, доплата за гібрид становить близько 72 тисяч гривень.

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