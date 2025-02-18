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В Украине стартуют продажи нового Citroen C4: названы цены и линейка моторов

Фото: в Украине стартуют продажи нового Citroen C4 (пресс-служба бренда)
Автор: Константин Широкун

В Украине стартуют продажи нового хэтчбека Citroen C4. Авто получило новые LED-фары, которые подчеркиваются многочисленными горизонтальными светодиодными линиями-полосками. Также передняя часть автомобиля отличается новым логотипом овальной формы и решеткой радиатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Задняя часть кузова отныне украшена большой надписью "Citroen" и новыми фонарями с горизонтальными линиями. Кроме того, для автомобиля предлагают также и новые варианты колесных дисков.

В салоне новинки внимание привлекает новая 7-дюймовая цифровая панель приборов. Кроме того, Citroen С4 получил измененный руль с обновленным логотипом и новые сиденья.

В Украине хэтчбек будет предлагаться с бензиново-электрическим гибридным силовым агрегатом Hybrid 136: это сочетание 1,2-литрового турбодвигателя, электромотора и роботизированной 6-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением. Новый Citroen С4 Hybrid 136 имеет общую мощность силовой установки в 136 л.с. При этом, нормативное потребление топлива составляет всего 4,4 л на 100 км. Также в модельной линейке авто доступен 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель PureTech на 130 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой АКПП.

Авто предложено в двух комплектациях - You и Max. Цены на Citroen C4 в начальной версии со 130-сильным мотором начинаются от 1 020 485 гривен, доплата за гибрид составляет около 72 тысяч гривен.

 

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