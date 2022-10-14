В Україні стартував збір коштів на "Ловця Шахедів"

UNITED24 спільно з Monobank та блогером-волонтером Ігорем Лаченковим оголосили збір коштів на "Ловця Шахідів" - системи протидії дронам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова.
Назву системи та виробника протидронів не називають. Однак, за інформацією організаторів, йдеться про системи, які стоять на озброєнні НАТО.
У ході акції планується зібрати 100 мільйонів гривень.
До Дня захисників та захисниць України організатори збору розігрують серед учасників 1000 ексклюзивних браслетів із останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю ЗСУ". Cто браслетів підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Як стверджують організатори, ці браслети не можна купити, лише виграти за донат від 5 гривень.
Фото: браслет із партії Азовсталі (t.me/zedigital)
Кошти на протидронні системи можна відправити на банку Monobank. Збір триватиме з 9.00 14 жовтня до 23.00 15 жовтня.
Його результати будуть опубліковані в Telegram-каналі співзасновника Monobank Олега Гороховського "ОГо!" – 16.10.2022 о 17:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, що після масованих обстрілів України 10 жовтня волонтер Сергій Притула, блогер Ігор Лаченков та активіст Сергій Стерненко запустили збір коштів на купівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.
Також громадська організація VATRA відкрила збирання коштів для українських військових.