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В Україні стартував збір коштів на "Ловця Шахедів"

Фото: в Україні стартував збір коштів на "Ловця Шахідів" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

UNITED24 спільно з Monobank та блогером-волонтером Ігорем Лаченковим оголосили збір коштів на "Ловця Шахідів" - системи протидії дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова.

На що та скільки збирають?

Назву системи та виробника протидронів не називають. Однак, за інформацією організаторів, йдеться про системи, які стоять на озброєнні НАТО.

У ході акції планується зібрати 100 мільйонів гривень.

Учасники можуть отримати призи

До Дня захисників та захисниць України організатори збору розігрують серед учасників 1000 ексклюзивних браслетів із останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю ЗСУ". Cто браслетів підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Як стверджують організатори, ці браслети не можна купити, лише виграти за донат від 5 гривень.

Фото: браслет із партії Азовсталі (t.me/zedigital)

Як приєднатися до збору?

Кошти на протидронні системи можна відправити на банку Monobank. Збір триватиме з 9.00 14 жовтня до 23.00 15 жовтня.

Його результати будуть опубліковані в Telegram-каналі співзасновника Monobank Олега Гороховського "ОГо!" – 16.10.2022 о 17:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після масованих обстрілів України 10 жовтня волонтер Сергій Притула, блогер Ігор Лаченков та активіст Сергій Стерненко запустили збір коштів на купівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.

Також громадська організація VATRA відкрила збирання коштів для українських військових.

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