В Україні стартував опалювальний сезон: куди звертатися для отримання субсидії

Опалювальний сезон в Україні вже стартував. При цьому українці можуть оформити субсидію на комунальні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
Оформити субсидію можна як в онлайн-форматі, так і органах соціального захисту.
Онлайн оформити субсидію можна:
Також українці можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду без прив’язки до місця реєстрації. Також для оформлення субсидій можна звернутися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також до ЦНАПів.
Мінсоцполітики нагадує про ще один варіант віддаленої форми звернення. Громадяни можуть направити звернення поштою до Пенсійного фонду.
Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Проте рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря.
Наприклад, у Львові та Києві опалювальний сезон стартував у понеділок, 16 жовтня.
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