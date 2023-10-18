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В Украине стартовал отопительный сезон: куда обращаться за получением субсидии

Фото: украинцам напомнили, куда обращаться за получением субсидии на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отопительный сезон в Украине уже стартовал. При этом украинцы могут оформить субсидию на коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Оформить субсидию можно как в онлайн-формате, так и в органах социальной защиты.

Онлайн оформить субсидию можно:

Также украинцы могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда без привязки к месту регистрации. Также для оформления субсидий можно обратиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в Центры предоставления административных услуг.

Минсоцполитики напоминает об еще одном варианте отдаленной формы обращения. Граждане могут направить обращение по почте в Пенсионный фонд.

Отопительный сезон в Украине

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха.

К примеру, во Львове и Киеве отопительный сезон стартовал в понедельник, 16 октября.

 

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Министерство социальной политикиСубсидии в УкраинеОтопительный сезонПенсионный фонд Украины