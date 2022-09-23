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В Україні стартував міжнародний пілотний проект відновлення територій від наслідків війни

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

У Чернігівській області розпочали пілотний проєкт з комплексного планування просторового розвитку території громад, який стане передумовою відновлення територій від наслідків війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Одразу дві програми USAID: "Агро" та "Говерла" активно відгукнулися на моє прохання та передбачили спільне проведення такого проєкту на території Кіптівської громади Чернігівської області, яка постраждала від війни та потребує відновлення. І дуже приємно бачити підтримку цих ініціатив з боку Мінрегіону, Мінагрополітики та Держгеокадастру", - сказала Шуляк.

За її словами, наразі кількість зруйнованого житла становить вже 18 мільйонів 700 тисяч квадратних метрів. Тому парламент докладає усіх зусиль, щоб на час війни максимально спростити відновлення інфраструктури: будівництво інфраструктурних об’єктів, логістичних центрів, портів та тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб, а також релокцію бізнесу.

Спеціально для цього народні депутати оперативно розробили та ухвалили зміни до низки законів у сфері містобудівної діяльності.

"Ми розуміємо, що майбутнє належить просторовому плануванню, як єдиному комплексному інструменту. Він об’єднує як міжгалузеві стратегічні рішення на великий проміжок часу, так і конкретні взаємопов’язані практичні кроки, які треба робити в певній послідовності", - зазначила Шуляк.

Вона переконана, що вже зараз треба повертатися до повноцінного комплексного планування, відновити надання громадам цільових субвенцій на просторове планування та змінити законодавство, щоб адаптувати його до нинішніх реалій відновлення територій.

"Впевнена, що за підтримки програм USAID і у тісній співпраці з громадами та фаховим середовищем ми зможемо швидко напрацювати необхідні законодавчі зміни, випробувати їх у ході реалізації пілотного проєкту та перезавантажити процес просторового планування в громадах. І це буде потужним сигналом для держави та міжнародних донорів про пріоритети у наданні допомоги", - підсумувала Шуляк.

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