В Україні стартували продажі оновленого Citroen С4: розкриті ціни та характеристики

Гібридна версія Citroen С4 оснащена бензиновим мотором на 1,2 літра та розвиває 136 к.с. Машина оснащена 6-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Другий доступний силовий агрегат – це бензиновий 1.2 PureTech 130 з добре відомим бензиновим 1,2-літровим турбодвигуном та класичною гідромеханічною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

З оновленням французький хетчбек також отримав нову світлотехніку та видозмінені бампери. Окрім того, Citroen C4 2025 модельного року також буде доступний в зміненій палітрі кольорів і з новими варіантами колісних дисків.

Ціни на оновлений Citroen С4 починаються від 1 006 223 гривень за 130-сильну бензинову версію, а за гібридний варіант просять щонайменше 1 076 950 гривень.