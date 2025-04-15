В Украине стартовали продажи обновленного Citroen С4: раскрыты цены и характеристики

Гибридная версия Citroen С4 оснащена бензиновым мотором на 1,2 литра и развивает 136 л.с. Машина оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Второй доступный силовой агрегат - это бензиновый 1.2 PureTech 130 с хорошо известным бензиновым 1,2-литровым турбодвигателем и классической гидромеханической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

С обновлением французский хэтчбек также получил новую светотехнику и видоизмененные бамперы. Кроме того, Citroen C4 2025 модельного года также будет доступен в измененной палитре цветов и с новыми вариантами колесных дисков.

Цены на обновленный Citroen С4 начинаются от 1 006 223 гривен за 130-сильную бензиновую версию, а за гибридный вариант просят минимум 1 076 950 гривен.