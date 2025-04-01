В Україні стартували продажі найпотужнішого Land Rover Defender

Зазначається, що Land Rover Defender OCTA отримав 4,4-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом та технологією м’якого гібрида. Це найпотужніший Defender за всю історію бренду: потужність 635 к.с., крутний момент 750 Нм, 8-ступінчаста автоматична трансмісія.

Авто прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 4 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год. В Україні наразі замовлено 41 таких авто – перші власники отримають Defender OCTA вже у березні 2025 року.

За словами представників бренду, Defender OCTA пройшов спеціальну програму випробувань, що включала понад 13 960 додаткових тестів у найекстремальніших умовах – від снігів Швеції до пісків Дубаю та легендарних трас Нюрбургринга. В результаті Defender здатен долати брід глибиною до 1 метра.

Defender OCTA на 28 мм вищий і має збільшену на 68 мм колію коліс. Автомобіль оснащений збільшеними передніми гальмівними дисками діаметром 400 мм з супортами Brembo.