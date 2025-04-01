В Украине стартовали продажи самого мощного Land Rover Defender

Отмечается, что Land Rover Defender OCTA получил 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида. Это самый мощный Defender за всю историю бренда: мощность 635 л.с., крутящий момент 750 Нм, 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Авто ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. В Украине пока заказано 41 таких авто - первые владельцы получат Defender OCTA уже в марте 2025 года.

По словам представителей бренда, Defender OCTA прошел специальную программу испытаний, которая включала более 13 960 дополнительных тестов в экстремальных условиях - от снегов Швеции до песков Дубая и легендарных трасс Нюрбургринга. В результате Defender способен преодолевать брод глубиной до 1 метра.

Defender OCTA на 28 мм выше и имеет увеличенную на 68 мм колею колес. Автомобиль оснащен увеличенными передними тормозными дисками диаметром 400 мм с суппортами Brembo.