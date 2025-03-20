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В Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian

Фото: в Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні, 20 березня, стартували продажі нового міського кросовера Renault Kardian, що оснащується 1,0-літровим бензиновим мотором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Автомобіль отримав новий логотип бренду, решітку радіатора з 3D-ефектом, чорний дах, фірмовий світлодіодний підпис денних ходових вогнів, 16-дюймові легкосплавні диски.

У салоні авто "прописалась" мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифрова панель приладів із 7-дюймовим дисплеєм, камера заднього огляду з датчиками паркування.

Новий кросовер оснащується бензиновим двигуном об’ємом 1,0 літра потужністю 100 сил. Разом з ним працює 5-ступенева механічна трансмісія, або безступінчатий варіатор. Для моделі доступно 3 рівні комплектацій: Еvolution, Тechno і Іconic. Ціни на автомобіль починаються з позначки у 722 900 грн, а версія з варіатором оцінена у 776 900 грн.

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