В Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian

Автомобіль отримав новий логотип бренду, решітку радіатора з 3D-ефектом, чорний дах, фірмовий світлодіодний підпис денних ходових вогнів, 16-дюймові легкосплавні диски.

У салоні авто "прописалась" мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифрова панель приладів із 7-дюймовим дисплеєм, камера заднього огляду з датчиками паркування.

Новий кросовер оснащується бензиновим двигуном об’ємом 1,0 літра потужністю 100 сил. Разом з ним працює 5-ступенева механічна трансмісія, або безступінчатий варіатор. Для моделі доступно 3 рівні комплектацій: Еvolution, Тechno і Іconic. Ціни на автомобіль починаються з позначки у 722 900 грн, а версія з варіатором оцінена у 776 900 грн.