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В Украине стартовали продажи доступного кроссовера Renault Kardian

Фото: в Украине стартовали продажи доступного кроссовера Renault Kardian (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня, 20 марта, стартовали продажи нового городского кроссовера Renault Kardian, оснащаемого 1,0-литровым бензиновым мотором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль получил новый логотип бренда, решетку радиатора с 3D-эффектом, черную крышу, фирменную светодиодную подпись дневных ходовых огней, 16-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне авто "прописалась" мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая панель приборов с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего обзора с датчиками парковки.

Новый кроссовер оснащается бензиновым двигателем объемом 1,0 литра мощностью 100 сил. Вместе с ним работает 5-ступенчатая механическая трансмиссия, либо бесступенчатый вариатор. Для модели доступно 3 уровня комплектаций: ЕѵоІцтіоп, Тесһпопо и Ісопіс. Цены на автомобиль начинаются с отметки в 722 900 грн, а версия с вариатором оценена в 776 900 грн.

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