В Украине стартовали продажи доступного кроссовера Renault Kardian

Автомобиль получил новый логотип бренда, решетку радиатора с 3D-эффектом, черную крышу, фирменную светодиодную подпись дневных ходовых огней, 16-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне авто "прописалась" мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая панель приборов с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего обзора с датчиками парковки.

Новый кроссовер оснащается бензиновым двигателем объемом 1,0 литра мощностью 100 сил. Вместе с ним работает 5-ступенчатая механическая трансмиссия, либо бесступенчатый вариатор. Для модели доступно 3 уровня комплектаций: ЕѵоІцтіоп, Тесһпопо и Ісопіс. Цены на автомобиль начинаются с отметки в 722 900 грн, а версия с вариатором оценена в 776 900 грн.