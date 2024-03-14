В Україні стартувала реєстрація на мультитест для абітурієнтів: як це зробити

Як зазначається, реєстрація абітурієнтів на мультитест триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

Основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова - з 11 по 19 липня. Скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном. Міністр зазначив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри для українців.

Як зареєструватися на НМТ-2024?

Реєстрація на мультитест проходить через особистий кабінет Українського центру оцінювання якості освіти. Щоб створити персональний кабінет, потрібно вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.

Потім потрібно:

Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном.

Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Що таке НМТ

Нагадаємо, до війни українські вступники здавали зовнішнє незалежне оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади. Після повномасштабного вторгнення на зміну ЗНО запровадили Національний мультипредметний тест.

Як раніше повідомляли у Міністерстві освіти та науки України, цьогоріч учасники НМТ будуть здавати тестування з чотирьох предметів. З них три будуть обов'язковими і лише один можна буде вибрати.

Обов'язковими будуть: українська мова, математика та історія України. Детальніше про мультитест та його проведення - у нашому матеріалі.