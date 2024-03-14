В Украине стартовала регистрация на мультитест для абитуриентов: как это сделать

Как отмечается, регистрация абитуриентов на мультитест продлится с 14 марта по 11 апреля включительно.

Основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная - с 11 по 19 июля. Сдать мультитест можно будет как в Украине, так и за рубежом. Министр отметил, что уже 28 стран подтвердили готовность создать в их городах временные экзаменационные центры для украинцев.

Как зарегистрироваться на НМТ-2024?

Регистрация на мультитест проходит через личный кабинет Украинского центра оценки качества образования. Чтобы создать персональный кабинет, нужно указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

Затем нужно:

Указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", указать необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом.

Загрузить скан-копии и/или фотокопии регистрационных документов.

Отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Что такое НМТ

Напомним, до войны украинские абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание для поступления в высшие учебные заведения. После полномасштабного вторжения на смену ВНО был введен Национальный мультипредметный тест.

Как ранее сообщали в Министерстве образования и науки Украины, в этом году участники НМТ будут сдавать тестирование по четырем предметам. Из них три будут обязательными, и только один можно будет выбрать.

Обязательными будут украинский язык, математика и история Украины. Подробнее о мультитесте и его проведении - в нашем материале.