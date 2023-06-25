Фото: в Україні стартувала реєстрація е-кабінетів для вступників на основі 9 класів (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 23 червня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі базової середньої освіти, тобто, дев'яти класів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

Які дані необхідні для створення електронного кабінету: електронна пошта, яка буде логіном для входу в кабінет;

пароль;

серія та номер документа про освіту;

тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);

контактні номери;

кольорове фото 3×4 см. На що звернути увагу під час реєстрації: використовуйте пошту, до якої маєте доступ і яка не заборона на території України;

пароль потрібно вказувати під час кожного входу в кабінет;

вказуйте номер того документа, що посвідчує особу, який використовували під час замовлення документа про освіту;

для активації кабінету перейдіть за посиланням, яке отримаєте на пошті. Після цього заходьте в кабінет - vstup.edbo.gov.ua;

вкажіть декілька актуальних номерів телефону для оперативного зв‘язку;

завантажте якісне фото, розмір якого не перевищуватиме 1 Мб. Заклад освіти може використати його для замовлення студентського (учнівського) квитка;

під час реєстрації кабінету не передбачено завантаження жодних інших файлів, окрім фото. Зокрема, ні додаток до свідоцтва, ні довідка щодо місця проживання у 2023 році не застосовуються