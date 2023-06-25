Фото: в Украине стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих на основе 9 классов (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 23 июня в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих на основе базового среднего образования, то есть девяти классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Какие данные необходимы для создания электронного кабинета: электронная почта, являющаяся логином для входа в кабинет;

пароль;

серия и номер документа по образованию;

тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН);

контактные номера;

цветное фото 3×4 см. На что обратить внимание во время регистрации: используйте почту, к которой имеете доступ и которая не запрещается на территории Украины;

пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет;

указывайте номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании;

для активации кабинета перейдите по ссылке, которую получите на почте. После этого заходите в кабинет - vstup.edbo.gov.ua

укажите несколько актуальных номеров телефона для оперативной связи;

загрузите качественное фото, размер которого не превышает 1 Мб. Заведение может использовать его для заказа студенческого (учащегося) билета;

при регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяются