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В Украине стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих на основе 9 классов

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Воскресенье 25 июня 2023 11:13
В Украине стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих на основе 9 классов Фото: в Украине стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих на основе 9 классов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 23 июня в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих на основе базового среднего образования, то есть девяти классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Какие данные необходимы для создания электронного кабинета:

  • электронная почта, являющаяся логином для входа в кабинет;
  • пароль;
  • серия и номер документа по образованию;
  • тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН);
  • контактные номера;
  • цветное фото 3×4 см.

На что обратить внимание во время регистрации:

  • используйте почту, к которой имеете доступ и которая не запрещается на территории Украины;
  • пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет;
  • указывайте номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании;
  • для активации кабинета перейдите по ссылке, которую получите на почте. После этого заходите в кабинет - vstup.edbo.gov.ua
  • укажите несколько актуальных номеров телефона для оперативной связи;
  • загрузите качественное фото, размер которого не превышает 1 Мб. Заведение может использовать его для заказа студенческого (учащегося) билета;
  • при регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяются

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