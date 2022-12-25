В Україні стартує програма заміни старих лампочок на нові LED-лампи: як вона працюватиме

З січня кожен повнолітній громадянин України зможе залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та безкоштовно отримати п'ять світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.
"З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати п'ять світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України", - йдеться в повідомленні.
В Мінреінтеграції зазначили, проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це суттєва економія. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.
Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у "Дії", прийти у відділення Укрпошти й обміняти п'ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні населенню замінять 50 млн застарілих ламп розжарювання на нові - світлодіодні енергоощадні.
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