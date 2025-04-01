В Україні стартує нерестова заборона: де і як можна рибалити з 1 квітня

З 1 квітня 2025 року на більшості рибогосподарських водоймах України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона. Це обмеження має створити сприятливі умови для розмноження риби.
У цей період рибалити можна лише з берега, за межами нерестовищ, використовуючи гачкові знаряддя (не більше двох гачків на людину) або спінінг з однією штучною приманкою. Перелік водойм, де риболовля заборонена, міститься у наказах територіальних управлінь Держрибагентства за посиланням.
Точні терміни нерестової заборони залежать від регіону та водойми, тому рибалкам слід ознайомитися з відповідними даними у Додатку 3 до Правил любительського рибальства.
Під час нересту забороняється пересування будь-яких транспортних засобів та моторних суден (за винятком встановлених судноплавних маршрутів). Виняток становлять лише судна, які використовуються рибоохоронними органами та іншими уповноваженими державними установами.
Також у цей період повністю заборонені промислове рибальство та підводне полювання.
За недотримання встановлених обмежень передбачено покарання - від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушники зобов’язані відшкодувати завдані збитки рибному господарству. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть рибоохоронці у посиленому режимі.
"Нерест є одним із найважливіших періодів у відтворенні рибних популяцій. Його успішність впливає на майбутню кількість водних біоресурсів. Тому закликаю рибалок ставитися до нерестуючої риби відповідально та дотримуватися всіх встановлених обмежень", - наголосив голова Держрибагентства Владислав Невеселий.
Раніше ми детально розповідали про усі періоди заборон на ловлю риби в Україні, а також про те, які штрафи загрожують у разі порушень.
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