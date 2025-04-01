В Украине стартует нерестовый запрет: где и как можно рыбачить с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года на большинстве рыбохозяйственных водоемах Украины вводится ежегодный весенне-летний нерестовый запрет. Это ограничение должно создать благоприятные условия для размножения рыбы.
В этот период рыбачить можно только с берега, за пределами нерестилищ, используя крючковые орудия (не более двух крючков на человека) или спиннинг с одной искусственной приманкой. Перечень водоемов, где рыбалка запрещена, содержится в приказах территориальных управлений Госрыбагентства по ссылке.
Точные сроки нерестового запрета зависят от региона и водоема, поэтому рыбакам следует ознакомиться с соответствующими данными в Приложении 3 к Правилам любительского рыболовства.
Во время нереста запрещается передвижение любых транспортных средств и моторных судов (за исключением установленных судоходных маршрутов). Исключение составляют лишь суда, которые используются рыбоохранными органами и другими уполномоченными государственными учреждениями.
Также в этот период полностью запрещены промышленное рыболовство и подводная охота.
За несоблюдение установленных ограничений предусмотрено наказание - от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, нарушители обязаны возместить нанесенный ущерб рыбному хозяйству. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять рыбоохранники в усиленном режиме.
"Нерест является одним из важнейших периодов в воспроизводстве рыбных популяций. Его успешность влияет на будущее количество водных биоресурсов. Поэтому призываю рыбаков относиться к нерестующей рыбе ответственно и соблюдать все установленные ограничения", - отметил глава Госрыбагентства Владислав Невеселый.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех периодах запретов на ловлю рыбы в Украине, а также о том, какие штрафы грозят в случае нарушений.
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