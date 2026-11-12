В Україні стартує конкурс наукових робіт про Революцію Гідності: коли подавати заявки

Національний музей Революції Гідності оголосив про старт VII Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на здобуття відзнаки імені Сергія Кемського. Учасники зможуть дослідити Революцію Гідності та її значення для України. Прийом заявок розпочнеться 15 листопада 2026 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення організаторів під час брифінгу, присвяченого запуску конкурсу.

Коли подавати роботи

Конкурс відбудеться у два етапи. На першому студенти мають подати заявки та анотації наукових робіт. Цей етап триватиме з 15 листопада 2026 року до 1 березня 2027 року.

Другий етап передбачає подання повних текстів наукових робіт. Їх прийматимуть із 20 березня до 31 липня 2027 року.

Форму реєстрації та детальні умови участі організатори оприлюднять 15 листопада на сторінці конкурсу "Відзнака імені Сергія Кемського" у Facebook.

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Що відомо про конкурс

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Відзнака імені Сергія Кемського" започаткував Національний музей Революції Гідності спільно з громадською організацією "Родина Героїв Небесної Сотні".

Із 2018 до 2026 року до нього долучилися 335 студентів зі 190 закладів освіти України. Молоді дослідники вивчали події Революції Гідності, діяльність учасників протестів та суспільні процеси того періоду.

Сергій Кемський - Герой України, Герой Небесної Сотні, активіст, політолог і публіцист родом із Керчі. Він загинув 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва.

За словами в. о. генерального директора Національного музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла, конкурс допомагає зберігати пам'ять про Героїв Небесної Сотні через дослідження та осмислення їхнього громадянського подвигу.

До організації конкурсу втретє долучилася Фундація Пилипа Орлика. Її представниця Світлана Квітницька наголосила, що студентські дослідження дають молоді можливість самостійно осмислювати історичні події та відкривати нові теми.

Попередні учасники конкурсу також розповіли, як робота над дослідженнями вплинула на їхній подальший професійний шлях. Зокрема, переможниця другого конкурсу Крістіна Бут зазначила, що конкурсна робота допомогла їй обрати тему майбутньої дисертації про конструювання медійної реальності навколо протестних рухів.

А переможниця шостого конкурсу Анастасія Кривенко досліджувала цифрове волонтерство та краудсорсинг у медицині катастроф. За її словами, робота над темою допомогла побачити зв'язок між історичною пам'яттю, взаємодопомогою та порятунком людей під час кризових ситуацій.