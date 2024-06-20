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В Україні спростять встановлення сонячних батарей: Зеленський розкрив деталі пільгової програми

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд розробить пільгову програму щодо встановлення сонячних батарей та акумуляторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 20 червня, провів засідання Ставки, на якому було обговорено ситуацію в енергетичній сфері.

"Уряду доручено негайно представити програму для стимуляції в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії. Максимально сприятливу програму. Щоб це по легкості був аналог програми "5-7-9". Але відсоток - нуль, нуль річних у гривні для громадян", - розповів Зеленський.

Програма "5-7-9"

Нагадаємо, в Україні з 2020 року діє програма "Доступні кредити 5-7-9", яка спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу у країні. В її рамках підприємці можуть узяти у банках кредити під 9%, 7%, 5% річних.

Для отримання таких кредитів необхідно звернутися до одного з українських банків, який бере участь у програмі.

Максимальна сума кредиту - 50 млн гривень на термін від 3 до 5 років.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Кабмін розширив дію програми "5-7-9" на будівництво генераційних установок.

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