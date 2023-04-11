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В Україні спростять погашення кредитів ВПО: яких позик це стосується

Фото: В Україні проведуть реструктуризацію кредитів ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила за основу законопроекти щодо обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектами передбачається списання пені та штрафів за споживчими кредитами тимчасово переміщених осіб.

Законопроект №9051 вносить зміни до закону "Про споживче кредитування" та стосується особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами.

Законопроект №9052 вносить зміни до Податкового кодексу України та стосується особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

В урядових законопроектах йдеться про кредити, які споживачі брали на такі цілі як лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, відпочинок, навчання тощо. Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна.

Законопроекти пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами.

Позичальники при цьому повинні:

  • - перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи,
  • - постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

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