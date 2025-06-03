В Україні спростували заяву Мединського про "двосторонню зустріч" з Умєровим

Помічник диктатора Володимир Мединський поширив фейк про нібито "двосторонню зустріч" з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. У ЦПД спростували цю заяву.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Насправді зустріч відбувалася за участі міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.
У ЦПД наголошують, заяви про "закриті домовленості" - це маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української делегації.
Російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку: всередині України поширюватимуть конспірологічні вкиди про нібито особисті зв’язки українських переговорників з Росією, а на Захід - меседжі, що саме Україна "затягує мирні перемовини".
Насправді ж Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню.
Мета Кремля - підмінити реальність і представити агресора у ролі "миротворця". ЦПД закликає не піддаватися на ці маніпуляції та підтримувати переговорний процес, спрямований на відновлення миру.
Нагадаємо, вчора помічник російського диктатора Володимир Мединський стверджував, що він окремо зустрічався з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Стамбулі.
"Зустріч була. Вона зіграла важливу роль у підготовці загальної сесії (переговорів - ред.)", - розповів Мединський.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.