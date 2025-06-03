В Україні спростували заяву Мединського про "двосторонню зустріч" з Умєровим

Насправді зустріч відбувалася за участі міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.

У ЦПД наголошують, заяви про "закриті домовленості" - це маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української делегації.

Російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку: всередині України поширюватимуть конспірологічні вкиди про нібито особисті зв’язки українських переговорників з Росією, а на Захід - меседжі, що саме Україна "затягує мирні перемовини".

Насправді ж Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню.

Мета Кремля - підмінити реальність і представити агресора у ролі "миротворця". ЦПД закликає не піддаватися на ці маніпуляції та підтримувати переговорний процес, спрямований на відновлення миру.