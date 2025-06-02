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Мединський заявив про нібито окрему зустріч з Умєровим у Стамбулі

Понеділок 02 червня 2025 22:43
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Мединський заявив про нібито окрему зустріч з Умєровим у Стамбулі Фото: Володимир Мединський, помічник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Помічник російського диктатора Володимир Мединський стверджує, що він окремо зустрічався з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна, заяву Мединського наводить ТАСС.

"Зустріч була. Вона зіграла важливу роль у підготовці загальної сесії (переговорів - ред.)", - розповів Мединський.

Варто зауважити, що Мединський очолює російську делегацію, а Умєров - українську.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд мирних переговорів української та російської делегацій.

Росія, як і під час першого раунду, продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню з Україною.

При цьому делегаціям вдалося домовитися про новий великий обмін полоненими. Президент України Володимир Зеленський розповів, що обмін відбудеться у форматі "1000 на 1000".

Також, за словами глави української держави, країни можуть провести ще один обмін у форматі "200 на 200".

Детальніше про підсумки переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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