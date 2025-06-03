В Україні спростували заяву Мединського про "двосторонню зустріч" з Умєровим

Помічник диктатора Володимир Мединський поширив фейк про нібито "двосторонню зустріч" з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. У ЦПД спростували цю заяву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Насправді зустріч відбувалася за участі міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. У ЦПД наголошують, заяви про "закриті домовленості" - це маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української делегації. Російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку: всередині України поширюватимуть конспірологічні вкиди про нібито особисті зв’язки українських переговорників з Росією, а на Захід - меседжі, що саме Україна "затягує мирні перемовини". Насправді ж Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета Кремля - підмінити реальність і представити агресора у ролі "миротворця". ЦПД закликає не піддаватися на ці маніпуляції та підтримувати переговорний процес, спрямований на відновлення миру.