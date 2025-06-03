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В Украине опровергли заявление Мединского о "двусторонней встрече" с Умеровым

Вторник 03 июня 2025 12:34
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В Украине опровергли заявление Мединского о "двусторонней встрече" с Умеровым Фото: Владимир Мединский, помощник российского диктатора (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Помощник диктатора Владимир Мединский распространил фейк о якобы "двусторонней встрече" с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами в Стамбуле. В ЦПД опровергли это заявление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На самом деле встреча проходила при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.

В ЦПД отмечают, заявления о "закрытых договоренностях" - это манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской делегации.

Российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку: внутри Украины будут распространять конспирологические вбросы о якобы личных связях украинских переговорщиков с Россией, а на Запад - месседжи, что именно Украина "затягивает мирные переговоры".

На самом деле Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня.

Цель Кремля - подменить реальность и представить агрессора в роли "миротворца". ЦПД призывает не поддаваться на эти манипуляции и поддерживать переговорный процесс, направленный на восстановление мира.

Напомним, вчера помощник российского диктатора Владимир Мединский утверждал, что он отдельно встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Стамбуле.

"Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии (переговоров - ред.)", - рассказал Мединский.

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