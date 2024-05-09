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В Україні спростили запуск газових електростанцій: як це допоможе енергосистемі

Фото: Дефіцит покриють за рахунок газових електростанцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Як зазначили в прес-службі, це дасть можливість замовникам у скорочений термін забезпечити підключення своїх установок до електричних мереж. Крім того, дана постанова не передбачає здійснення оплати відповідно до ставок.

"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ці зміни сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електричної енергії та покриттю дефіциту потужності в енергетичній системі України, що є особливо важливим для тих областей та міст нашої країни, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій.

"Наразі країна потребує нової генерації. Ми зі свого боку робимо цей важливий крок. По суті - це кардинальне спрощення та здешевлення процедури приєднання нових генеруючих установок", - наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Ситуація в енергетиці

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація в енергетичному секторі України стає критичною через значні збитки, спричинені останніми атаками з боку Росії. Це може призвести до відключень навіть улітку, коли не вистачатиме електроенергії з атомних станцій, які потрібно ремонтувати, і не буде достатньо теплової енергії для компенсації збитків.

Оновлений прогноз НБУ закладає дефіцит електроенергії в Україні у середньому на рівні близько 5% у 2024-2025 роках. Не Виникнення значного дефіциту е/е є вірогідним вже в ІІ кварталі 2024 року, що означатиме обмеження споживання для підприємств та населення.

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Електроенергія