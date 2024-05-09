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В Украине упростили запуск газовых электростанций: как это поможет энергосистеме

Фото: Дефицит покроют за счет газовых электростанций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила процедуру присоединения генерирующих установок (газотурбинных, газопоршневых, когенерационных и т.п.) к электрическим сетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отметили в пресс-службе, это позволит заказчикам в сокращенный срок обеспечить подключение своих установок к электрическим сетям. Кроме того, данное постановление не предусматривает оплату в соответствии со ставками.

"Это важно, учитывая существенные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ракетно-дроновых ударов РФ, что негативно сказалось на устойчивости энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти изменения будут способствовать диверсификации источников производства электрической энергии и покрытию дефицита мощности в энергетической системе Украины, что особенно важно для тех областей и городов нашей страны, которые находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий.

"Сейчас страна нуждается в новом генерации. Мы со своей стороны делаем этот важный шаг. По сути - это кардинальное упрощение и удешевление процедуры присоединения новых генерирующих установок", - подчеркнул глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Ситуация в энергетике

Как сообщало РБК-Украина, ситуация в энергетическом секторе Украины становится критической из-за значительных убытков, вызванных последними атаками со стороны России. Это может привести к отключениям даже летом, когда не будет хватать электроэнергии с атомных станций, которые нужно ремонтировать, и не будет достаточно тепловой энергии для компенсации ущерба.

Обновленный прогноз НБУ закладывает дефицит электроэнергии в Украине в среднем на уровне около 5% в 2024-2025 годах. Не возникновение значительного дефицита э/э вероятно уже во ІІ квартале 2024 года, что будет означать ограничение потребления для предприятий и населения.

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Электроэнергия