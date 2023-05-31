В Україні спростили відправку військових на лікування за кордон

Українських військових відправлятимуть на лікування за кордон за спрощеною процедурою. Кабмін ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.
Кабмін вирішив суттєво скоротити бюрократичні процедури, які були потрібні для відправлення захисників та захисниць України на лікування за кордон.
Згідно з документом, для лікування за кордон необхідно:
Зміни, які запроваджує уряд, стосуються висновку про необхідність лікування за кордоном. Якщо раніше для цього необхідно було рішення консиліуму військово-медичної установи, то тепер відповідний висновок самостійно формує медустанова, де захисник перебуває на лікуванні.
Пізніше його підписує керівник установи та лікар.
Зазначимо, що останні місяці влада України намагається спростити процедуру проходження військово-лікарських комісій.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав два закони, які дозволяють створювати ВЛК при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Також для військових спростили оформлення довідки щодо обставин травми.
При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що по всій Україні до кінця травня мають запустити електронні черги на проходження ВЛК.
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