В Украине упростили отправку военных на лечение за границу

Украинских военных будут отправлять на лечение за границу по упрощенной процедуре. Кабмин принял соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.
Кабмин решил существенно сократить бюрократические процедуры, которые нужны были для отправки защитников и защитниц Украины на лечение за границу.
Согласно документу, для лечения за границу необходимо:
Изменения, которые вводит правительства, касаются заключения о необходимости лечения за границей. Если ранее для этого необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, то теперь соответствующее заключение самостоятельно формирует медучреждение, где защитник находится на лечении.
Позже его подписывает руководитель учреждения и лечащий врач.
Отметим, что последние месяцы власти Украины пытаются упростить процедуру прохождения военно-врачебных комиссий.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал два закона, которые разрешают создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Также для военных упростили оформление справки об обстоятельствах травмы.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что по всей Украине до конца мая должны запустить электронные очереди на прохождение ВВК.
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