В Украине упростили торговлю подержанными авто: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дерегуляции и детенизации рынка торговли подержанными автомобилями. Он освобождает продавцов от обязанности перерегистрировать авто и ставить на учет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Отмечается, что закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги.

Согласно документу, продавцы подержанных авто и их частей освобождаются от обязанности:

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла закон об упрощении торговли подержанными авто. Автодилерам не нужно будет ставить их на учет в процессе перепродажи.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2010 года, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, лишены возможности скупать подержанные автомобили, с целью их дальнейшей перепродажи конечному потребителю, без государственной регистрации на себя.

Они обязаны учитывать этот автомобиль не как товар для дальнейшей перепродажи, а как основное средство для собственного использования. Указанная процедура предусматривает обязательную государственную регистрацию субъектом хозяйствования приобретенного автомобиля на себя, прежде чем иметь возможность его перепродать конечному потребителю.

Поэтому на практике субъекты хозяйствования, которые скупают подержанные транспортные средства для их дальнейшей продажи конечным потребителям, вынуждены дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя.

Кроме того, при выкупе автомобиля получается справка о постановке транспортного средства на воинский учет, а при продаже автомобиля конечному потребителю получается справка о снятии автомобиля с воинского учета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.