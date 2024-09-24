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В Украине упростили процедуру выплат семьям погибших защитников

Украина, Вторник 24 сентября 2024 12:54
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В Украине упростили процедуру выплат семьям погибших защитников Фото: правительство изменило порядок выплат семьям погибших военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.

Установлено также, что решение о назначении и выплате единовременной помощи будет приниматься Минветеранов, а средства будут перечисляться Минветеранов на банковский счет получателя.

Постановлением определяются полномочия Минветеранов по назначению и выплате единовременной денежной помощи, координации взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе центров предоставления административных услуг.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, это постановление Кабмин принял в соответствии с законом, который вступил в силу еще 4 апреля.

Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременного пособия в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

Сейчас выплата 15 млн. гривен семье защитника в случае его гибели установлена на уровне закона. В марте 2024 года Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Закон вступил в силу 4 апреля.

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