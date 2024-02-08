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В Україні спростили процедуру списання військового майна для зменшення бюрократії

Фото: списання військового майна в Україні спростили  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ (проект №10039).

Законом надаються додаткові повноваження командирам військових частин списувати військове майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 1,7 млн гривень за спрощеною процедурою.

Як зазначили в прес-службі Міноборони, списувати майно можна без затверджень та погодження з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у ЗСУ.

"Це значно зменшує бюрократію та робить процедури простішими та прозорішими", -  сказав міністр оборони Рустем Умєров.

Міністерство оборони вже завершує підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону. Не пізніше ніж за тиждень всі технічні питання для спрощення відповідних процедур будуть вирішені, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна ще 5 жовтня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав його через чотири місяці - 6 лютого.

Раніше в Україні створили Реєстр пошкодженого та знищеного під час війни майна. У ньому буде зберігатись інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення.

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