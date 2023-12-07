В Україні спростили процедуру протезування: що змінилося

Отримати протез в Україні стане легше. Кабінет міністрів спростив процедуру протезування для осіб та дітей з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
Кабмін вніс зміни до постанови про протезування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.
Що змінилося
Крім того, тепер процес передачі протеза особі з інвалідністю потрібно фотографувати або знімати на відео. Це дозволить контролювати якість протезування в Україні.
Протезування в Україні
Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.
Крім того, у жовтні Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Учасники бойових дій відразу можуть отримати протез підвищеної функціональності замість механічного.
Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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