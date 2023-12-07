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В Украине упростили процедуру протезирования: что изменилось

Фото: в Украине упростили процедуру протезирования (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Получить протез в Украине станет легче. Кабинет министров упростил процедуру протезирования для лиц и детей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабмин внес изменения в постановление о протезировании лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения.

Что изменилось

  • Кабмин оптимизировал перечень документов, которые необходимо предоставить для получения протезов;
  • определены полномочия реабилитационных команд по выделению протезов;
  • украинцы смогут обращаться и подать документы для получения протезов через социального работника в медучреждениях или непосредственно работнику Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;
  • урегулирован вопрос о замене протезов, потерянных в результате войны;
  • определен порядок учета компаний, которые обеспечивают украинцев протезами;
  • установлен перечень протезов и других средств реабилитации, которые не подлежат списанию и хранятся в государственных органах. Они подлежат передаче в пункты проката, кабинеты ассистивных технологий.

Кроме того, теперь процесс передачи протеза лицу с инвалидностью нужно фотографировать или снимать на видео. Это позволит контролировать качество протезирования в Украине.

Протезирование в Украине

Ранее мы сообщали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа по протезированию.

Кроме того, в октябре Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Участники боевых действий сразу могут получить протез повышенной функциональности вместо механического.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, - читайте в материале РБК-Украина.

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протезМинистерство здравоохранения Украины