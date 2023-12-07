В Украине упростили процедуру протезирования: что изменилось

Получить протез в Украине станет легче. Кабинет министров упростил процедуру протезирования для лиц и детей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Кабмин внес изменения в постановление о протезировании лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения.
Что изменилось
Кроме того, теперь процесс передачи протеза лицу с инвалидностью нужно фотографировать или снимать на видео. Это позволит контролировать качество протезирования в Украине.
Протезирование в Украине
Ранее мы сообщали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа по протезированию.
Кроме того, в октябре Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Участники боевых действий сразу могут получить протез повышенной функциональности вместо механического.
О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, - читайте в материале РБК-Украина.
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