В Україні спростили процедуру банкрутства на час війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 7442 , ухвалений Верховною радою 13 липня.

Документом встановлено:

на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно, а господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань;

пропонується зупиняти нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів;

справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.

Обґрунтування закону

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, під час повномасштабної збройної агресії Російської Федерації було знищено велику кількість майна суб’єктів господарювання, що ускладнило чи унеможливило здійснення такими суб’єктами господарської діяльності, проведення ними розрахунків з контрагентами і виконання зобов’язань. Це призвело до наявності у суб’єктів господарювання ознак неплатоспроможності чи стало наслідком їх неплатоспроможності.

"Так чи інакше переважна більшість суб’єктів господарювання України зазнала наслідків повномасштабної збройної агресії РФ. Крім того, від наслідків здійснення повномасштабної збройної агресії РФ також потерпіли фізичні особи", - йдеться в документі.

Проект закону розроблений з метою спрощення доступу до процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану та з метою уточнення низки процедурних питань і усунення неузгодженостей і недоліків.